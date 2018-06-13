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В зоопарке пензенцы смогут перетянуть канат с волками

13 июня в 13:08 286 просмотров

В пензенском зоопарке к осени построят вольер для волков. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Воскресенский.

По его словам, вольер будет большой, на две стаи.

«Пока мы думаем, из чего делать вольер: сначала хотели из сетки, но сейчас решили установить стекло, чтобы можно было наблюдать за животными. Есть идея сделать «тяги-перетяги», как во многих зоопарках, чтобы люди тянули канат с одной стороны, а животные — с другой. Волки молодые, озорные, любят тяуть веревочку. Уже есть чертеж для этой конструкции», — рассказал Андрей Воскресенский.

Планируется, что вольер начнут строить во второй половине июня — начале июля, чтобы осенью волки смогли в него переехать.

«Помощь нам нужна, уже обратились люди, готовые привезти материалы, мы с ними находимся в тесном контакте. В прошлом году проект оценивался в 1,3 млн, в этом уже 1,8 млн — металл подорожал», — отметил Андрей Воскресенский.


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