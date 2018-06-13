Новый выпуск «Контроля качества» посвятили работе консьержей в Спутнике (видео)

В Пензе не так много многоэтажек, которые могут похвастаться наличием консьержей в подъездах. И, как правило, это элитные дома, попасть в которые простым смертным не удастся. А вот в Спутнике консьержи работают в самых обычных многоэтажках.

В очередном выпуске передачи «Контроль качества» (12+) ведущий Виталий Добров отправляется к ним в гости, чтобы познакомиться с особенностями работы консьержей, и даже пробует себя в этой роли.



Просто, доступно и увлекательно — мы уверены, что после этого видео у вас не останется вопросов по работе консьержей.