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Пензенцы могут наделить квартиры интеллектом

13 июня в 13:19 340 просмотров
«Ростелеком» организовал для жителей и гостей областного центра праздничное мероприятие. На площадке рядом со сквером им. Белинского развернулись несколько интерактивных тематических зон компании, где горожане могли узнать об умных технологиях для дома и квартиры.

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В честь Дня России и 355-летия Пензы «Ростелеком» организовал для жителей и гостей областного центра праздничное мероприятие. На площадке рядом со сквером им. Белинского развернулись несколько интерактивных тематических зон компании, где горожане могли узнать об умных технологиях для дома и квартиры.

В демонстрационной зоне специалисты «Ростелекома» рассказали участникам праздника, как с помощью решения «Умный дом. Безопасность» защитить квартиру от проникновения злоумышленников и удаленно контролировать все, что в ней происходит. Входящие в комплект датчики движения, открытия дверей и окон, протечки и задымления позволяют защитить жилье от непредвиденных ситуаций. Система моментально оповестит хозяина о происшествии с помощью SMS, push-уведомления или письма на электронную почту. Управление устройствами осуществляется на специальном сайте или с помощью мобильного приложения.

На празднике компания организовала розыгрыш комплекта «Умный дом. Безопасность». Участники конкурса получили задание соорудить мини-дом и определить, куда установить интеллектуальные датчики. Самый яркий, просторный и защищенный макет построила семья Танкиевских из Пензы.

Глава семьи Сергей Танкиевский отметил, что задание было не трудным, поскольку ему помогали супруга и дочь.

«Система «Умный дом» найдет достойное применение в нашей квартире. Она станет приятным дополнением к тем услугам «Ростелекома», которые уже подключены к интернету и «Интерактивному телевидению». Теперь я смогу всегда знать, как дела дома. Спасибо компании за подарок!», — поделился он.

Подробную информацию о решении «Умный дом. Безопасность» можно получить на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8 (800)1000−800.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Ростелеком"

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