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В Пензе состоится областной фестиваль для инвалидов

13 июня в 13:53 206 просмотров
«Нас не догонят» (0+).

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В Пензе 15 июня пройдет фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Нас не догонят» (0+).

В программу мероприятия войдут праздничный концерт, выступление представителей федерации роллер-спорта и шествие по Олимпийской аллее.

В фестивале примут участие люди, проживающие в областном центре реабилитации, студенты коммуны для молодых инвалидов «Квартал Луи», представители областной спортивно-адаптивной школы и федерации роллер-спорта Пензенской области, студенты ПГУ, творческие коллективы и все желающие.

Фестиваль ориентирован на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, сплочение людей с ограниченными возможностями здоровья и повышение их активности, а также на популяризацию активного и здорового образа жизни среди людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Церемония открытия (0+) состоится в 11.00 у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/89666/

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