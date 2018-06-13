В Пензе состоится областной фестиваль для инвалидов

В Пензе 15 июня пройдет фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Нас не догонят» (0+).

В программу мероприятия войдут праздничный концерт, выступление представителей федерации роллер-спорта и шествие по Олимпийской аллее.

В фестивале примут участие люди, проживающие в областном центре реабилитации, студенты коммуны для молодых инвалидов «Квартал Луи», представители областной спортивно-адаптивной школы и федерации роллер-спорта Пензенской области, студенты ПГУ, творческие коллективы и все желающие.

Фестиваль ориентирован на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, сплочение людей с ограниченными возможностями здоровья и повышение их активности, а также на популяризацию активного и здорового образа жизни среди людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Церемония открытия (0+) состоится в 11.00 у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».