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Человечество стремительно глупеет — ученые

13 июня в 14:11 182 просмотра
, что в последнее десятилетие уровень интеллекта людей постепенно снижается, сообщает телеканал «360». К такому выводу пришли после анализа результатов IQ-тестов.

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Ученые выяснили, что в последнее десятилетие уровень интеллекта людей постепенно снижается, сообщает телеканал «360». К такому выводу пришли после анализа результатов IQ-тестов.

В частности, ученые говорили о так называемом эффекте Флинна, когда в начале XX века был зафиксирован рост IQ. Предполагалось, что такое явление могло происходить после улучшения ряда факторов, среди которых — питание, здравоохранение и образование. Однако, по данным исследователей из Норвегии, такой эффект сменился противоположным, в результате чего интеллектуальные способности людей стали стремительно падать.

Исследователи проанализировали результаты тестов IQ, которые проходили норвежцы при поступлении на военную службу с 1970 по 2009 годы. Результат оказался неутешительным. Исследователи подсчитали, что за каждое поколение уровень интеллекта снижается в среднем на семь пунктов. Ученые предположили, что причиной тому может быть изменение образа жизни людей.


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