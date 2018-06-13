В частности, ученые говорили о так называемом эффекте Флинна, когда в начале XX века был зафиксирован рост IQ. Предполагалось, что такое явление могло происходить после улучшения ряда факторов, среди которых — питание, здравоохранение и образование. Однако, по данным исследователей из Норвегии, такой эффект сменился противоположным, в результате чего интеллектуальные способности людей стали стремительно падать.

Исследователи проанализировали результаты тестов IQ, которые проходили норвежцы при поступлении на военную службу с 1970 по 2009 годы. Результат оказался неутешительным. Исследователи подсчитали, что за каждое поколение уровень интеллекта снижается в среднем на семь пунктов. Ученые предположили, что причиной тому может быть изменение образа жизни людей.