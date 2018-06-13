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Пензенские барабанщики устроят шоу перед матчами ЧМ в Саранске

13 июня в 14:22 200 просмотров
(0+). Пензенские барабанщики выступят перед болельщиками в дни проведения матчей в Саранске.

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14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу (0+). Пензенские барабанщики выступят перед болельщиками в дни проведения матчей в Саранске.

Участник шоу барабанщиков «Pulse» Александр Попов рассказал, что музыканты сыграют перед четырьмя матчами группового этапа по приглашению московского агентства, занимающегося организацией мероприятий на ЧМ.

«Там будут болельщики со всего мира, нам интересно посмотреть, мы очень рады, что нас позвали. Это интересный опыт, в таких мероприятиях мы ни разу не участвовали. Пришлось расширить состав до семи человек, как требовали организаторы, обычно нас — три-пять человек. Надо было искать еще барабанщиков и с ними начинать усердно репетировать. На подготовку было около месяца», — поделился он.

Пензенские музыканты выступят в специализированной фан-зоне, запланировано трехчасовой концерт.

«Наше шоу — это ритмические композиции, заводные треки на барабанах. Ребята, которые стоят по краям, будут двигаться в процессе игры. У нас — получасовая программа, которую мы будем повторять в течение отведенного времени. Сыграем акустические вещи собственного сочинения, а также переигранные композиции. Часть материала мы придумали специально для чемпионата, будут фанатские темы. Может быть, получится сделать интерактив со зрителями, это было бы интересно», — рассказал Александр Попов.

Напомним, на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске пройдут четыре игры группового этапа, на поле встретятся: 16 июня — Перу и Дания, 19 июня — Колумбия и Япония, 25 июня — Иран и Португалия, 28 июня — Панама и Тунис.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=_cxT0zU0-og, https://www.youtube.com/watch?v=XLLtguio7nk

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