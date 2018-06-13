В Каменском районе разрушается памятник маршалу Тухачевскому

«Впервые я увидел его 8 июля 1989 года во время велосипедного похода, он тогда, конечно, был в хорошем состоянии, потому что его открыли в 1988 году. В начале этого июня поселок вновь попал в наш краеведческий маршрут, мы увидели, что памятник разрушается. Хорошо, что один из жителей своими силами пытается поддерживать его состояние, его никто не просит, он это делает по своей инициативе. В связи с тем, что в этом июле памятнику исполнится 30 лет, думаю, можно было бы что-то организовать, чтобы привести его в порядок», — отметил Александр Шилин.

Вопрос о том, планируются ли мероприятия по реставрации, журналисты ИА «Пенза-Пресс» адресовали главе администрации Междуреченского сельсовета Ахмеду Алиеву. Он рассказал, что и сам обратил внимание на то, что памятник разрушается.

«9 мая мы возлагали венки к нему, проводили субботник, но я увидел, что у бюста нос отколот. В таком виде не к лицу быть памятнику. На ближайшей сессии с депутатами мы обсудим этот вопрос и закажем работы по реставрации. Своими силами мы это сделать не сможем», — сообщил он.

Вряд ли мемориал успеют отреставрировать к его юбилею, который будет отмечаться в начале июля, но то, что его судьбой озаботились — уже немаловажно.