Лайфхак. Как правильно бронировать билеты на самолет
Парад детских колясок в Пензе
Урбанист С. Мурунов: Социальная разобщенность города начинает набирать критическую массу
Подпевая «Хору Турецкого», пензенцы срывали голоса
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе состоится областной фестиваль для инвалидов
Борис Гребенщиков оценил экспозиции пензенской галереи
Пензенцы могут наделить квартиры интеллектом
В зоопарке пензенцы смогут перетянуть канат с волками
Новый выпуск «Контроля качества» посвятили работе консьержей в Спутнике
Пензенские детсады вошли в число 1000 лучших по России
Пенза подарит российской сборной по футболу на ЧМ талисман от волчат
Леонид Левин встретился с жителями Белинского района
Губернатор спел с «Хором Турецкого» «Надежду»
В городе Белинский отметили юбилей известного критика-земляка

В Каменском районе разрушается памятник маршалу Тухачевскому

13 июня в 14:46 152 просмотра
, что свое 30-летие памятник маршалу Михаилу Тухачевскому в одноименном поселке отметит в удручающем состоянии.

" data-title="В Каменском районе разрушается памятник маршалу Тухачевскому — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенский путешественник Александр Шилин рассказал, что свое 30-летие памятник маршалу Михаилу Тухачевскому в одноименном поселке отметит в удручающем состоянии.

«Впервые я увидел его 8 июля 1989 года во время велосипедного похода, он тогда, конечно, был в хорошем состоянии, потому что его открыли в 1988 году. В начале этого июня поселок вновь попал в наш краеведческий маршрут, мы увидели, что памятник разрушается. Хорошо, что один из жителей своими силами пытается поддерживать его состояние, его никто не просит, он это делает по своей инициативе. В связи с тем, что в этом июле памятнику исполнится 30 лет, думаю, можно было бы что-то организовать, чтобы привести его в порядок», — отметил Александр Шилин.

Вопрос о том, планируются ли мероприятия по реставрации, журналисты ИА «Пенза-Пресс» адресовали главе администрации Междуреченского сельсовета Ахмеду Алиеву. Он рассказал, что и сам обратил внимание на то, что памятник разрушается.

«9 мая мы возлагали венки к нему, проводили субботник, но я увидел, что у бюста нос отколот. В таком виде не к лицу быть памятнику. На ближайшей сессии с депутатами мы обсудим этот вопрос и закажем работы по реставрации. Своими силами мы это сделать не сможем», — сообщил он.

Вряд ли мемориал успеют отреставрировать к его юбилею, который будет отмечаться в начале июля, но то, что его судьбой озаботились — уже немаловажно.

Фотография: фото Александра Шилина

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...