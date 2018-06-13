Продолжается прием заявок на конкурс «Навстречу переменам»

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 вместе с фондом социальных инициатив «Навстречу переменам» до 15 июня продолжает принимать заявки от социальных предпринимателей, которые занимаются проблемами детства.

Заявку может подать человек или некоммерческая организация из любого региона страны. Будут оцениваться проекты, благодаря которым создаются новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.

Организаторы отмечают, что цель «Навстречу переменам» — поддержать всех, кто остается неравнодушен к проблемам детства в своем регионе и разрабатывает инновационные способы их решения. Заинтересовались конкурсом уже 166 потенциальных участников, больше всего заявок принято из Поволжья и Сибири.

Критерии, по которым оцениваются заявки:

1. Обнаружена острая и важная проблема детства в регионе.

2. Предложено новое решение выявленной проблемы; организация или проект находится на ранней стадии развития.

3. Заявку подает автор идеи или руководитель организации, созданной для решения проблемы; он готов участвовать во всех мероприятиях конкурса и программы Инкубатор.

В финал конкурса пройдут десять участников, для них разработают индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. В итоге определят пять победителей, каждый из них получит начальное финансирование проекта — 1,2 млн рублей.

Кроме того, для финалистов организуют информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

В конкурсе есть несколько этапов:

15 апреля — 15 июня социальные предприниматели могут подать заявки на сайте фонда;

16 июня — 30 июня состоятся чтения заявок, в ходе которых сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;

1 июля — 15 августа представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой проводится административная проверка, на предмет достоверности предоставленной информации;

16 августа — 1 ноября участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1−2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;

22 ноября финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят проекты по следующим критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества автора.



В конкурсе «Навстречу переменам — 2017» приняли участие 423 проекта, предложивших решения проблем детства. С проектами, вышедшими в финал можно познакомиться на сайте фонда.

Возрастное ограничение — 18+.