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В Пензе мужчину придавило автомобилем «Волга»

13 июня в 15:31 780 просмотров

Пензенские спасатели извлекли тело из-под машины. Мужчина погиб во время ремонта автомобиля.

Трагедия произошла в минувшие выходные. В одном из гаражных кооперативов на улице Мира пензенец ремонтировал свой автомобиль «ГАЗ-21». Когда мужчина находился под машиной, его придавило. Спасателей вызвала жена пострадавшего.

Прибывшая на место бригада при помощи гидравлического инструмента извлекла мужчину и передала его сотрудникам «скорой». Медработники констатировали смерть.

«Предположительно, произошел удар рычагом подвески по голове, вследствие чего мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/06/13/14351670

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