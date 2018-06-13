В Пензе мужчину придавило автомобилем «Волга»

Пензенские спасатели извлекли тело из-под машины. Мужчина погиб во время ремонта автомобиля.

Трагедия произошла в минувшие выходные. В одном из гаражных кооперативов на улице Мира пензенец ремонтировал свой автомобиль «ГАЗ-21». Когда мужчина находился под машиной, его придавило. Спасателей вызвала жена пострадавшего.

Прибывшая на место бригада при помощи гидравлического инструмента извлекла мужчину и передала его сотрудникам «скорой». Медработники констатировали смерть.

«Предположительно, произошел удар рычагом подвески по голове, вследствие чего мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.