В Пензе будут искать выпускающее фальсификат предприятие-призрак

Проблему предприятий-призраков, выпускающих фальсифицированную продукцию, обсудили 13 июня в правительстве Пензенской области на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Некачественной продукции становится меньше. Отечественные производители трепетно относятся к своему имени, и продукция на полках магазинов качественная», — отметил руководитель управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Большое внимание также уделяется питанию пациентов больниц, например, сейчас идут проверки в областной детской больнице им. Филатова.

«В детских учреждениях исследовали более 1000 проб. Несоответствующая продукция была выявлена в одном соцучреждении, недостатки устранены. В Пензе некачественной продукции не выявлялось», — сообщил Михаил Перекусихин.

Однако есть проблема фальсификата. Так, за 2017 год было выявлено 117 предприятий-призраков.

«Они не пензенские. В Пензе предприятие-призрак одно есть, по заявленному адресу оно отсутствовало. Производитель не установлен и в настоящее время. Продукция оттуда поступала в лечебные учреждения других областей», — сообщил Михаил Перекусихин.

Губернатор Иван Белозерцев поручил довести дело до конца и найти организацию.

«Если это предприятие Пензенской области, надо его найти и устранить, потому что так же могут и нам фальсификат отправлять из других областей. Нужно узнать телефоны, расчетный счет компании, надо на контроле держать, довести до конца это дело», — подчеркнул он.