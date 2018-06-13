Из-за непогоды губернатор призвал регулярно проверять температурный режим в лагерях

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 13 июня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции призвал обратить внимание на качество товаров, поставляемых в лагеря, и условия нахождения там детей.

«Было решено создать систему отслеживания качества продукции и услуг. Конечно, мы говорим в первую очередь о детях. Я дал распоряжение минобру, чтобы регулярно проводились проверки лагерей. Сейчас прохладная погода, поэтому нужно контролировать температурный режим в помещениях, где находятся дети. Также хочу обратить внимание на питание ребят в лагерях и школах. Мы должны взять на особый контроль этот вопрос», — сказал глава региона.

Он отметил, что есть график проверки лагерей, но любое учреждение можно посетить и внепланово.

Губернатор призвал следить за качеством препаратов, медицинских изделий. Часто в Сети люди покупают товары по низкой цене, но их качество сомнительное. Лекарства, отметил он, нужно приобретать только в проверенных аптеках и у надежных поставщиков.