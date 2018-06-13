«КамАЗ» выпустил беспилотный автомобиль на базе 5G

Практическое применение сетей пятого поколения реализовано в новых диапазонах частот 3,4−3,8 ГГц, которые были выделены «МегаФону» Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для исследований и опытного запуска технологии мобильной связи 5G на Чемпионате мира по футболу-2018.

«МегаФон» вместе с командой «КамАЗа» продемонстрировали прикладное применение сетей пятого поколения. Параметров существующих стандартов связи недостаточно для надежного и безопасного массового внедрения беспилотного транспорта, а за ним будущее уличного движения и скоростных магистралей. «МегаФон» уже показал первую VR-трансляцию футбольного матча, продемонстрировал работу первого портативного 5G-устройства, впереди еще больше практических кейсов применения 5G в области дополненной реальности, медицины, работы коммунальных и оперативных служб городов. Высокая пропускная способность и скорость передачи данных, возможность множественных подключений без потери качества — эти и другие свойства стандарта 5G доказывают, что за ним — будущее цифрового общества" - сказал генеральный директор ПАО «МегаФон» Сергей Солдатенков.

Пилотная зона сети пятого поколения «МегаФона» выступила платформой для обеспечения мобильной радиосвязи для электробусов. Во время совместного тестирования телематическая информация о параметрах движения и видеосигнал в режиме реального времени транслировались при помощи предкоммерческого Е2Е-решения для сетей 5G от компании Huawei. Для обеспечения радиопокрытия пилотной зоны использовались базовая станция с технологией радиодоступа 5G New Radio (NR), опорная сеть нового поколения с поддержкой функционала New Generation Core (NGC) и абонентский терминал (CPE) 5G с чипсетом разработки Huawei. Одновременно на сервер «КамАЗа» в онлайн-режиме поступала телеметрическая информация о параметрах движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эти данные собираются с сотен датчиков, установленных в «беспилотнике».

«Электродвижение и беспилотный транспорт — сегодня в числе основных направлений развития российского машиностроения. ШАТЛ — это наша новейшая разработка, на примере которой можно проследить основные тренды развития автомобилестроения. При этом КамАЗ-1221 — это лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники, из ряда тех, над которыми сейчас активно работают специалисты «КамАЗа» в рамках развития интеллектуальных транспортных систем», — отметил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

«От технологий 5G, в первую очередь, ожидают реальных бизнес-кейсов. Мы уделяем особое внимание инновационным разработкам для решений в телеком-индустрии с целью построения лучших сетей связи и цифровизации вертикальных отраслей. С 2016 года мы ведем активное сотрудничество с «МегаФоном» по развитию нового стандарта связи, и нам приятно видеть тот огромный прогресс, который оператор достиг в этом направлении. Впереди нас ждут новые совместные проекты, способствующие созданию 5G-экосистемы в России», — добавил генеральный директор компании Huawei в России Эйден У.

Разработанное «КамАЗом» совместно с «НАМИ» беспилотное транспортное средство особо малого класса «ШАТЛ» категории М2 предназначено для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Задача организации удаленного управления беспилотным электробусом потребовала оперативного развертывания сети 5G на тестовой трассе в Казани. Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удаленного объекта, с требуемым значением ping.

Пилотная зона будет действовать в течение всех матчей Чемпионата мира по футболу в Казани. Любой желающий может проехать часть пути по дороге от фан-зоны к стадиону «Казань-Арена».