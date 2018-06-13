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Ильин призвал подрядчиков не забывать распоряжение мэра

13 июня в 16:18 326 просмотров
«Безопасные и качественные дороги».

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13 июня в администрации Пензы прошло совещание по вопросам реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

В ходе совещания, которое проводил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин, подрядчики отчитались о выполненных на сегодняшний день работах, а также обозначили проблемы, в решении которых им необходима помощь специалистов департамента ЖКХ и управления капитального строительства города.

Также вице-мэр напомнил ресурсоснабжающим организациям, ведущим ремонт теплосетей, что они должны строго придерживаться графика работ по программе и не срывать согласованные сроки. Кроме того, они не должны забывать о качестве асфальта и содержать в порядке рабочее место, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Для тех, кто, может быть, забыл, хочу напомнить, что глава администрации города Виктор Кувайцев требует благоустройство, нарушенное в ходе производства работ, восстанавливать сразу, не откладывая на потом», — подчеркнул Юрий Ильин.

Замглавы администрации заверил подрядчиков, что оплата за выполненные объемы будет произведена полностью до конца июня.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/yuriy_ilin_provel_soveshchanie_po_realizatsii_federalnoy_programmy_bezopasnye_i_kachestvennye_dorogi903785/

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