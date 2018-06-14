Ждать ли футбольного чуда от сборной России на ЧМ? Прогноз

Вечером 14 июня весь мир прильнет к экранам — стартует Чемпионат мира по футболу. Главный вопрос, который сейчас волнует всех россиян: чем обернется мундиаль для хозяев турнира? Преподнесет ли ЧМ сюрпризы? ИА «Пенза-Пресс» выяснило, верят ли пензенцы в наших футболистов.

Подписчики группы «Это Пенза, Карл!» уверены — ничего хорошего российских спортсменов на ЧМ не ждет. «Из группы не выйдем, хорошо, если хоть кого-то обыграем» — так считают 65,6% опрошенных. 18% надеются, что команда выйдет в плей-офф, но на этом выступление и завершится. Верят, что Россию можно будет увидеть в четвертьфинале, 4,7% пензенцев. Есть и оптимисты, которые уверены — наша команда победит и оставит Кубок мира у себя. Таких набралось 10,9%.

«По поводу выступления на домашнем турнире сборной России мое мнение не изменилось — мы не выйдем из группы. Я всем сердцем искренне буду переживать за родную команду, несмотря на тонны критики в адрес тренера и игроков. Думаю, матч-открытие завершится вничью, а дальше нас ждут два поражения — от Египта и Уругвая», — считает спортивный обозреватель телеканала «Экспресс» Александр Маркеев.

Сборной России нет и в числе фаворитов у букмекеров. Как пишут «Известия», ставки делаются чаще всего на победу сборных Германии, Франции, Испании, Бразилии и Аргентины.

По мнению Александра Маркеева, букмекеры незаслуженно забыли о сборной Бельгии.

«У французов — талантливый и самый дорогой состав на турнире общей стоимостью чуть больше миллиарда евро! В их жилах, бесспорно, течет кровь победителей и они сделают все возможное, чтобы выиграть турнир спустя 20 лет с момента последнего триумфа. Плюсов более чем предостаточно, но один жирный минус способен перечеркнуть все надежды на успех. И этот минус — слишком молодой состав. Средний возраст команды — всего 26 лет, и это может сыграть с французами злую шутку. Режим самоуничтожения включится в серии плей-офф, когда атмосфера накалится до предела и цена ошибки будет слишком велика. Быстрые ноги, ловкий дриблинг и индивидуальное мастерство мало что решат. Победят опыт и хладнокровие, которых у молодой французской сборной пока что нет. Думаю, «трехцветные» доберутся максимум до четвертьфинала.

Вторая сборная — Испании — вполне могла претендовать на чемпионский титул до второй половины среды, пока руководство испанской федерации футбола не уволило главного тренера. Сможет ли команда в течение двух дней побороть психологический надлом — вопрос. Скорее нет, чем да, а значит, о чемпионстве, наверняка, придется забыть.

А вот сборной Бельгии в списке главных претендентов на титул, на мой взгляд, не хватает. Бельгийцам уже много лет пророчат крупный успех, и вот теперь талантливая молодежь сборной подросла и готова заявить о себе. Мундиаль в России может стать для бельгийцев решающим шагом к футбольной зрелости.

Но на мой взгляд, трофей достанется либо Бразилии либо Аргентине. Обе команды отлично укомплектованы, обе сосредоточены на атаке и располагают футболистами, каждый из которых в одиночку способен переломить ход любого противостояния. Все же ставлю на Бразилию.

Вообще же, хочется верить, что Чемпионат мира по футболу преподнесет нам очередную сенсацию, подобно той что сотворила сборная Исландии на первенстве континента в 2016-ом или команда Коста-Рики на ЧМ-2014. От какой сборной ждать футбольного чуда, предугадать невозможно. Но ведь в этом и ценность самой популярной игры на планете», — сказал он.

Кто прав — пессимисты или оптимисты, узнаем совсем скоро. Первый матч (0+) сборная России проведет уже 14 июня в 18.00. Противниками на поле будут футболисты Саудовской Аравии.