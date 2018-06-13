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Кузнецкий бодибилдер получил срок за стероиды

13 июня в 16:35 252 просмотра

37-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области осудили за посылку из-за границы с сильнодействующими веществами.

Установлено, что житель села Махалино занимался бодибилдингом, в марте 2018 года он через интернет заказал анаболические стероиды из Беларуси. Запрещенные вещества он собирался употреблять сам для ускорения роста мышечной массы.

Когда мужчина получал почтовое отправление, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Посылку у бодибилдера изъяли, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

При вынесении приговора суд учел, что мужчина воспитывает несовершеннолетнего ребенка. В результате молодому отцу назначили условный срок — три года.

Приговор в законную силу не вступил.


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