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Пензенские национальные автономии станут теснее сотрудничать

13 июня в 16:55 208 просмотров

Национально-культурные автономии Пензенской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, среди основных положений соглашения — развитие воскресных школ и составление их методической базы, совместная работа по реализации социнициатив, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов, создание национальных культурных центров.

«Диалог организаций в рамках соглашения будет способствовать расширению границ привычного сотрудничества, работать для достижения баланса интересов, стремиться к взаимодополняемости автономий и объединению ресурсов в деле сохранения и преумножения богатой культуры многонационального народа России», — сказал начальник управления внутренней политики регионального правительства Павел Маслов.

После подписания соглашения состоялась праздничная программа, на которой выступили национальные творческие коллективы.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/89786/

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