Пензенские национальные автономии станут теснее сотрудничать

Как сообщает пресс-центр областного правительства, среди основных положений соглашения — развитие воскресных школ и составление их методической базы, совместная работа по реализации социнициатив, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов, создание национальных культурных центров.

«Диалог организаций в рамках соглашения будет способствовать расширению границ привычного сотрудничества, работать для достижения баланса интересов, стремиться к взаимодополняемости автономий и объединению ресурсов в деле сохранения и преумножения богатой культуры многонационального народа России», — сказал начальник управления внутренней политики регионального правительства Павел Маслов.

После подписания соглашения состоялась праздничная программа, на которой выступили национальные творческие коллективы.