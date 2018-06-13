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Хвалынск получит на проект «Маяки» 55 млн руб

13 июня в 17:04 166 просмотров
«Маяки». На его реализацию выделено до 55 млн руб.

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Хвалынск Саратовской области занял третье место всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды с проектом «Маяки». На его реализацию выделено до 55 млн руб.

Как сообщает СарБК, «Маяки» — это связанный пешеходный туристический маршрут. По мнению министра строительства Дмитрия Тепина, это позволит увеличить турпоток на 30%.

«Маяки» объединят шесть самых посещаемых мест Хвалынска, более десяти объектов культурного наследия. По всему маршруту будут восстановлены фасады исторических зданий, в сквере появятся велодорожка, амфитеатр и беседка. В пешеходной зоне будут продавать местную продукцию, а на здании консервного завода разместится граффити с историческим сюжетом.


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