В Пензе предложили проводить анкетирование по качеству питания в больницах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 13 июня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложил проводить в больницах анонимное анкетирование по качеству питания.

Первый заместитель регионального министра здравоохранения Виталий Пивоварчук рассказал, что все продукты в больницы покупаются в соответствии с ГОСТом. При приемке товара проверяются документы удостоверяющие качество, безопасность, сроки хранения продуктов, а также все данные поставщика.

«В 2018 году был замечен единичный случай фальсификата, а именно — масло сливочное, которое поставляли в туберкулезный диспансер и больницу им. Евграфова из Ивановской области. Товар был заменен. С 1 июля оформление документов на продукты будет производиться через электронную ветеринарную систему «Меркурий», — рассказал он.

Губернатор в свою очередь отметил, что не все так хорошо в больницах с качеством питания.

«Люди жалуются на плохую еду в больницах. Но не все говорят об этом открыто. Поэтому нужно проводить анонимное анкетирование для того, чтобы понять, как пензенцы оценивают качество питания в стационарах. Я думаю, что не только с маслом не все было гладко, наверняка есть еще проблемы. Нужно тщательнее проводить проверки. Не все у нас так хорошо», — возразил Иван Белозерцев.

Помимо качества еды в больницах, на заседании обсудили и вопросы питания в детских лагерях и школах. Первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина сообщила, что во все образовательные организации закупают продукты из проверенных фермерских хозяйств. Кроме того, для удешевления горячего питания в сельских школах широко используются пришкольные огороды.

«Министерство образования мониторит цены на продукты питания. Были зафиксированы факты завышения цен на хлеб в Лопатинком районе. Причиной этому послужило то, что школа закупает хлебобулочные изделия в магазине рядом с образовательным учреждением», — сказала она.

Глава региона поручил разобраться в этой ситуации, найти возможность сторговаться и снизить цены, в крайнем случае, найти другого поставщика среди частных компаний.

Что касается детских лагерей, Лилия Чащина рассказала, что им продукты поставляют компании, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Продукты поступают качественные, все документы предварительно проверяются.