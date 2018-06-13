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Пензенцы сняли на видео забавные игры Белого в зоопарке

13 июня в 17:43 150 просмотров
, на котором белый медведь из пензенского зоопарка резвится в бассейне.

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В Сети появился видеоролик, на котором белый медведь из пензенского зоопарка резвится в бассейне.

Запись на видеохостинге YouTube разместил пользователь Виталий Киреев.

На кадрах мишка развлекается с игрушкой и кувыркается в воде. Судя по восторженным возгласам, медведь по кличке Белый развеселил публику.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=zbVrW7l8EqE

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