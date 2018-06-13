Пензенцы сняли на видео забавные игры Белого в зоопарке

Запись на видеохостинге YouTube разместил пользователь Виталий Киреев.
На кадрах мишка развлекается с игрушкой и кувыркается в воде. Судя по восторженным возгласам, медведь по кличке Белый развеселил публику.
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В Сети появился видеоролик, на котором белый медведь из пензенского зоопарка резвится в бассейне.
Запись на видеохостинге YouTube разместил пользователь Виталий Киреев.
На кадрах мишка развлекается с игрушкой и кувыркается в воде. Судя по восторженным возгласам, медведь по кличке Белый развеселил публику.