В Пензе подняли вопрос об увеличении инспекторов по делам несовершеннолетних

13 июня на заседании постоянной комиссии Пензенской городской Думы обсудили меры поддержки семей с приемными и находящимися под опекой детьми.

«В управлении образования города работают восемь специалистов по опеке и попечительству, это в два раза больше, по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, вопрос необходимости увеличения количества инспекторов остается острым и по сей день» — отметил начальник управления Юрий Голодяев.

По его словам, в Пензе живет 88 356 несовершеннолетних. Таким образом, на одного специалиста приходится более десяти тысяч ребят.

Юрий Голодяев сообщил, что осуществляется материальная поддержка замещающих семей, на это выделены средства из бюджета области. На содержание ребенка — от 10120 рублей до 13430 рублей, в зависимости от возраста, вознаграждение приемным родителям составляет 3800 рублей, а если ребенок является инвалидом — 5100 рублей.

«Основная задача органов опеки — сохранение ребенка в семье, но, если существует угроза его жизни и здоровью, принимаются меры для ограничения или лишения родителей прав», — отметил начальник управления образования.