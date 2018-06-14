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ЧМ-2018 в России может стать лучшим в истории — эксперты

14 июня в 09:40 290 просмотров
(0+). Многие российские и зарубежные специалисты отмечают, что этот ЧМ может стать если не лучшим, то одним из лучших в истории мирового футбола.

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14 июня стартует Чемпионат мира по футболу (0+). Многие российские и зарубежные специалисты отмечают, что этот ЧМ может стать если не лучшим, то одним из лучших в истории мирового футбола.

Турнир пройдет на 12 аренах в 11 российских городах. Гендиректор АНО «Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал «Известиям», что подготовка велась семь лет, однако легкая нервозность от старта мундиаля еще есть.

Все 32 команды, участвующие в финальной стадии Чемпионата мира, уже прибыли в Россию. По словам Сорокина, ни от одной из делегаций не поступало нареканий относительно комфорта и условий пребывания, и Россия подходит к ЧМ во всеоружии. Высокий уровень подготовки оценил и главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл, команда которого провела матч на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

«Мне понравились и сам стадион, и поле, и гостиница, в которой мы остановились. Все организовано на очень высоком уровне. И в городе ощущается атмосфера надвигающегося большого праздника. Уверен, Россия справится с проведением этого турнира», — сказал он.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель отметил, что России удалось справиться и с угрозами бойкота ЧМ.


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