Стал известен размер компенсации для пензенских дольщиков

В Пензенской области предусмотрели новый механизм поддержки обманутых дольщиков — ежемесячную выплату для компенсации аренды жилья. Соответствующую поправку в закон будут рассматривать на сессии Законодательного Собрания 21 июня.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что выплату предоставят обманутым дольщикам, которые использовали для покупки жилья средства ипотечного кредита, материнский капитал.

«Критериями предоставления ежемесячной денежной выплаты являются: отсутствие жилых помещений, принадлежащих пострадавшему участнику долевого строительства, членам его семьи на праве собственности; проживание в жилом помещение по договору найма (поднайма) жилого помещения, заключенного c близкими родственниками», — отмечается в документе.

Пензастат посчитал, во сколько, в среднем, обходится аренда жилья, и в итоге дольщики смогут рассчитывать на следующие суммы: семьи, где от 1 до З человек — 7 400 рублей в месяц; где от 4 и более человек — 8 600 рублей в месяц.

Порядок предоставления выплаты установит правительство Пензенской области.

О ситуации с дольщиками можно прочитать здесь.