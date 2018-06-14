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Совершая покупки картой «МегаФона», можно выиграть миллион рублей

14 июня в 10:14 268 просмотров
«МегаФон» объявляет акцию «Дачный сезон на миллион» (12+), в которой можно выиграть миллион рублей и получить другие призы для работы и отдыха. Акция продлится до 31 июля.

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«МегаФон» объявляет акцию «Дачный сезон на миллион» (12+), в которой можно выиграть миллион рублей и получить другие призы для работы и отдыха. Акция продлится до 31 июля.

Для участия в акции необходимо быть абонентом «МегаФона», получить пластиковую банковскую карту в любом салоне связи или выпустить виртуальную карту в приложении «МегаФон.Банк» (0+), Личном кабинете «МегаФона». После чего зарегистрироваться на сайте https://bank.megafon.ru/dacha и выбрать одну из команд: «Отдыхающие» или «Работающие». Победит та команда, чьи суммарные траты за время проведения акции превысят траты команды-соперника. Суперприз, а это 1 000 000 рублей, получат те, кто потратит больше всех. В команде победителей будут разыграны три суперприза номиналом 1 000 000 рублей, а в команде проигравших — один суперприз.

В «Дачном противостоянии» можно выиграть и другие призы. Это аккумуляторные газонокосилки и пила, триммер, кресло-качалку, угольный грилль и другие.

Кстати, команду «Работающих» возглавляет известный певец Сергей Жуков, а на стороне «Отдыхающих» — популярный Instagram-блогер Евгения Искандарова.

Подробности и условия акции можно прочитать тут — https://bank.megafon.ru/dacha.

«Банковская карта «МегаФона» дает возможность не только принимать участие в акции, но и предоставляет ряд преимуществ для своих клиентов: бесплатное годовое обслуживание, 8% годовых на остаток, возможность получать кэшбэк мегабайтами: за каждые 100 рублей, потраченные по карте, наш абонент получает 10 мегабайт интернет трафика», — пояснил директор по финансовым услугам компании МегаЛабс Евгений Иевлев.

На конец 2017-го года число выданных пластиковых карт «МегаФона» составляет более 1,2 млн. А с марта 2018 года клиенты могут выпустить также виртуальную карту Счет телефона в приложении «МегаФон.Банк» (0+) или Личном кабинете «МегаФона» и привязать ее к платежным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay — это позволит оплачивать покупки в оффлайне.

Основные расходы по пластиковым картам «МегаФона»: на связь (33%) и покупки в супермаркетах (25%), в некоторых регионах в топ затрат попали и финансовые услуги. Размер одной транзакции на покупку/оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты «МегаФона» больше мужчин — 60% (женщин — 40%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты — 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе — 90%, меньше всего на Дальнем Востоке — 81%). При этом, владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.

Ролик о дачном противостоянии с Сергей Жуковым и Евгенией Искандаровой — https://youtu.be/HqwGmwvIy_I


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