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В Пензе на ул. Пушкина к 1 августа появится платная парковка

14 июня в 10:24 538 просмотров
, 2 платной парковки к 1 августа.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о создании на ул. Пушкина, 2 платной парковки к 1 августа.

Согласно документу, она должна работать ежедневно, круглосуточно. За один час нахождения на стоянке придется заплатить 20 рублей. Городской департамент ЖКХ обязан установить там знаки и шлагбаумы, необходимое оборудование.

Беспрепятственно по парковке должны проезжать машины спецтехники. Могут безвозмездно ею пользоваться предприниматели, чьи объекты находятся на территории стоянки, но пребывание не должно превышать пяти минут, иначе придется заплатить.

Напомним, ранее сообщалось о создании сети платных парковок в городе. Одной из первых стала стоянка у областной больницы. По информации мэрии, она приносит неплохой доход.


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