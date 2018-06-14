Комиссии ПДН смогут наказывать чиновников за нерадивость

В Пензенской области планируют внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях — ввести административную ответственность за неисполнение постановлений комиссии по делам несовершеннолетних.

«Прокурорские проверки показали, что физические и юридические лица, должностные лица органов системы профилактики, чувствуя свою безнаказанность в связи c отсутствием y комиссий такого рычага воздействия как привлечение к административной ответственности, грубо игнорируют их требования и представляют формальные отписки по исполнению данных им поручений, равнодушно относясь к проблемам семей и воспитывающимся в них детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы поправки считают, что введение административной ответственности за неисполнение постановлений станет «действенным способом защиты прав и свобод лиц, находящихся в социально опасном положении».

Предполагается, что составлять протоколы и рассматривать дела будут члены комиссий ПДН.

Поправки планируется рассмотреть на сессии Законодательного Собрания 21 июня.