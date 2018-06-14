В Пензенской области появятся два новых почетных звания

«Заслуженный архитектор Пензенской области» и «Заслуженный артист Пензенской области» — такие звания планируется учредить в регионе.

Соответствующие поправки в закон планируется рассмотреть на сессии областного Законодательного Собрания 21 июня.

Звание «Заслуженный архитектор Пензенской области» будет присваиваться для поощрения «высокопрофессиональных архитекторов за заслуги в развитии архитектуры и градостроительства, проектировании и сооружении уникальных зданий, комплексов и сооружений, реставрации памятников истории и культуры, подготовке квалифицированных кадров».

«Заслуженными артистами Пензенской области» смогут стать артисты, бaлетмейстеры, дирижеры, композиторы, режиссеры, хормейстеры, музыкальные исполнители.

В пояснительной записке отмечается, что учреждение новых званий не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.

«Изготовление нагрудных знаков «Заслуженный архитектор Пензенской области», «Заслуженный артист Пензенской области» и удостоверений к ним будет осуществляться за счет средств, выделяемых ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» на выполнение государственного задания», — говорится в документе.