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В Пензенском районе в огне погиб мужчина

14 июня в 11:14 352 просмотра

В Пензенском районе в пожаре погиб мужчина. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, около 23 часов 11 июня в доме по улице Садовой в селе Поперечное произошел пожар. После того, как огонь потушили, специалисты обнаружили тело 48-летнего мужчины. В ведомстве выяснили, что хозяин дома жил один, часто выпивал и нигде не работал.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного курения», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1234669/

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