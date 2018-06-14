В Пензенском районе в огне погиб мужчина

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, около 23 часов 11 июня в доме по улице Садовой в селе Поперечное произошел пожар. После того, как огонь потушили, специалисты обнаружили тело 48-летнего мужчины. В ведомстве выяснили, что хозяин дома жил один, часто выпивал и нигде не работал.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного курения», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.