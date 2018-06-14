Умер режиссер Станислав Говорухин

«В 10.37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — цитирует слова Вячеслава Володина телеканал «360».

Режиссер родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Он снял более 20 художественных фильмов, в том числе — «Вертикаль» (0+), «Десять негритят» (0+), «Ворошиловский стрелок» (16+), «Благословите женщину» (12+). В качестве актера он сыграл в более чем 30 фильмах, в том числе — в культовой ленте «АССА» (12+).До последнего времени он занимал пост главы комитета по культуре Госдумы.