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Умер режиссер Станислав Говорухин

14 июня в 11:30 266 просмотров
, депутат Госдумы Станислав Говорухин. О его смерти сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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На 83-м году жизни умер режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. О его смерти сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В 10.37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — цитирует слова Вячеслава Володина телеканал «360».

Режиссер родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Он снял более 20 художественных фильмов, в том числе — «Вертикаль» (0+), «Десять негритят» (0+), «Ворошиловский стрелок» (16+), «Благословите женщину» (12+). В качестве актера он сыграл в более чем 30 фильмах, в том числе — в культовой ленте «АССА» (12+).До последнего времени он занимал пост главы комитета по культуре Госдумы.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=zgUBvTvUxsU

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