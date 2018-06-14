На зарплаты пензенским помощникам воспитателей направят 8 млн руб

В Пензенской области для того, чтобы довести минимальный размер оплаты труда помощников воспитателей до необходимого уровня, направят 8 493 500 рублей.

С 1 мая 2018 года помощники воспитателей должны получать минимум 11 163 рубля. Чтобы это сделать, проектом закона предлагается установить в зависимости от режима работы дошкольного образовательного учреждения дифференциацию персонально повышающего коэффициента по данной должности: 1,3 — при 12-часовом режиме работы учреждения; 1,4 — при 10,5-часовом режиме работы учреждения; 1,5 — при 9-часовом режиме работы учреждения.

На реализацию проекта потребуется 8 493 500 рублей — субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций, говорится в пояснительной записке.

Вопрос рассмотрят на сессии регионального парламента 21 июня.