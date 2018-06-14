Леонид Левин встретился с жителями Башмаковского района

Депутат рассказал о своей работе в интересах жителей региона, ознакомил собравшихся с принятыми законами в весеннюю сессию.



В администрации района политик провел прием граждан, в ходе которого прозвучали просьбы и обращения по поддержке многодетных семей, изменениям налогового законодательства в сфере ЖКХ и дальнейшей судьбы федерального законопроекта о «Детях войны».



Также во время визита Леонид Левин посетил музей хлеба, возложил цветы к памятнику героев-башмаковцев и вручил почетную грамоту Совету ветеранов Башмаковского района, сообщает общественная приемная депутата.

«Забота Совета ветеранов по сохранению памяти тех, благодаря кому мы все сейчас живы, отражается в образцовом состоянии одного из крупнейших районных мемориалов области — мы воочию можем видеть живую связь поколений, проявляющеюся в том, что внуки и правнуки не забывают священного долга перед героями прошлого», — сказал Леонид Левин.