Г. Марченко о лишении «Зенита» финансирования: Поднять лапки легче всего
Ждать ли футбольного чуда от сборной России на ЧМ? Прогноз
Иранцы, перуанцы, японцы. Сколько иностранцев приедет в Пензу на Чемпионат мира
День города в Пензе-2018
Вам будет интересно
Наши новости
Зрители смогут посмотреть футбол в UltraHD на платформе «Ориона»
Пензенцы смогут больше узнать о ЧМ-2018 на радио «Экспресс»
Минкомсвязи готово поддерживать региональные медиафорумы
Комиссии ПДН смогут наказывать чиновников за нерадивость
В Пензенской области появятся два новых почетных звания
Пензенцы обсуждают проблемы медиасферы на форуме в Воронеже
Клиенты Tele2 примерят тарифы новых размеров
В Пензе на ул. Пушкина к 1 августа появится платная парковка
«ГПМ Матч» и «Ростелеком» создали телеканал, посвященный ЧМ
Губернатор обсудил с представителем МВД безопасность на транспорте

Леонид Левин встретился с жителями Башмаковского района

14 июня в 11:51 280 просмотров

В ходе работы на региональной неделе депутат Госдумы России от Пензенской области Леонид Левин встретился с жителями Башмаковского района.

Депутат рассказал о своей работе в интересах жителей региона, ознакомил собравшихся с принятыми законами в весеннюю сессию.

В администрации района политик провел прием граждан, в ходе которого прозвучали просьбы и обращения по поддержке многодетных семей, изменениям налогового законодательства в сфере ЖКХ и дальнейшей судьбы федерального законопроекта о «Детях войны».

Также во время визита Леонид Левин посетил музей хлеба, возложил цветы к памятнику героев-башмаковцев и вручил почетную грамоту Совету ветеранов Башмаковского района, сообщает общественная приемная депутата.

«Забота Совета ветеранов по сохранению памяти тех, благодаря кому мы все сейчас живы, отражается в образцовом состоянии одного из крупнейших районных мемориалов области — мы воочию можем видеть живую связь поколений, проявляющеюся в том, что внуки и правнуки не забывают священного долга перед героями прошлого», — сказал Леонид Левин.

Фотография: фото предоставлено общественной приемной депутата Государственной Думы Леонида Левина

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...