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Пензенцы обсуждают проблемы медиасферы на форуме в Воронеже

14 июня в 11:58 276 просмотров
, среди которых — генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов, участвуют в медиафоруме, который проходит в Воронеже.

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Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков и представители региональных средств массовой информации, среди которых — генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов, участвуют в медиафоруме, который проходит в Воронеже.

На мероприятие приехали около 600 человек (из 24 регионов страны) — журналисты, редакторы, руководители холдингов, представители власти, эксперты. В качестве спикеров и модераторов участвуют председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий, издатель интернет-газеты «Медуза» Илья Красильщик, эксперт MediaToolBox.ru Максим Корнев, автор телеграм-канала Breaking Trends Юлия Загитова и другие.

«Я приехал сюда, чтобы пообщаться с представителями федеральных и региональных СМИ, обсудить с ними проблемы, с которыми сталкиваются средства массовой информации. В частности, волнуют вопросы подписки на газеты, их реализации, развитие печатных СМИ. Хочется услышать конкретные предложения, изучить успешные проекты», — сказал Олег Синенков.

О возможности реорганизации структуры средств массовой информации в регионе начальник департамента СМИ ответил уклончиво.

«Я обменяюсь опытом с присутствующими здесь руководителями СМИ и, наверное, выберу оптимальное решение относительно нашей Пензенской области», — сказал он.

Открывая форум, председатель СЖР Владимир Соловьев отметил, что на мероприятии будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся развития медиаплатформ, государственной поддержки.

«На форуме в Сочи мы подведем итог нашей работы, потому что это будет год после избрания нового состава Союза журналистов России, который достаточно активно преступил к работе. Приятно, что в Союз вступают целыми редакциями, к нам приходит очень много молодежи», — сказал Соловьев.

Первые выступления спикеров впечатлили не всех.

«Начало форума показалось мне слишком странным, потому что некоторые представители власти высказывали тезисы, которые, по моему мнению, вообще далеки от действительности», — сказал гендиректор ТРК «Экспресс».

Степан Парфенов отметил, что на форуме намерен поднять острые вопросы, с которыми сталкиваются представители отрасли, чтобы обсудить их и найти решение.

Фотография: фото Степана Парфенова

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