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Российские водоемы наполнились миллионами мальков

14 июня в 12:05 242 просмотра
, с которой ознакомились «Аргументы Недели», за пять месяцев 2018 года в российские водоемы для сохранения и восполнения рыбных запасов выпущено почти 54 млн штук молоди различных водных биоресурсов. Основную их долю составляют лососевые — 42 млн (78%), на втором месте сиговые — 7, 08 млн (13%), и замыкают тройку лидеров карповые и щуковые — 4, 11 млн штук (8%).

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Согласно последней статистике Росрыболовства, с которой ознакомились «Аргументы Недели», за пять месяцев 2018 года в российские водоемы для сохранения и восполнения рыбных запасов выпущено почти 54 млн штук молоди различных водных биоресурсов. Основную их долю составляют лососевые — 42 млн (78%), на втором месте сиговые — 7, 08 млн (13%), и замыкают тройку лидеров карповые и щуковые — 4, 11 млн штук (8%).

Не забыты и осетровые — к 1 июня их было выпущено 480 тыс. штук. Конечно, по сравнению с лидерами это не так много — всего 1% от общего количества мальков, но, как говорится, процесс пошел. 5 и 6 июня в акваторию Саратовского водохранилища было выпущено еще почти 200 тыс. экземпляров молоди стерляди. К концу года эта цифра вырастет до 300 тысяч.

Дело в том, что в регионе начал работать новый рыбоводный завод «Возрождение». Это первое государственное рыборазводное предприятие, построенное в России за последние 15 лет. Завод введен в эксплуатацию совсем недавно — в феврале 2017 года. Тем не менее, в прошлом году предприятие уже выпустило 300 тыс. штук молоди стерляди и 1, 5 млн личинок щуки. Кроме того, его ремонтно-маточное стадо стерляди пополнилось на 1 тыс. экземпляров. Когда завод заработает на полную мощность, он сможет производить 2 млн мальков стерляди и 3, 6 млн щуки в год.

№ 23 (616) от 14.06.18 [ «Аргументы Недели «]

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC-3181963/

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