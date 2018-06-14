Российские водоемы наполнились миллионами мальков

Согласно последней статистике Росрыболовства, с которой ознакомились « Аргументы Недели », за пять месяцев 2018 года в российские водоемы для сохранения и восполнения рыбных запасов выпущено почти 54 млн штук молоди различных водных биоресурсов. Основную их долю составляют лососевые — 42 млн (78%), на втором месте сиговые — 7, 08 млн (13%), и замыкают тройку лидеров карповые и щуковые — 4, 11 млн штук (8%).

Не забыты и осетровые — к 1 июня их было выпущено 480 тыс. штук. Конечно, по сравнению с лидерами это не так много — всего 1% от общего количества мальков, но, как говорится, процесс пошел. 5 и 6 июня в акваторию Саратовского водохранилища было выпущено еще почти 200 тыс. экземпляров молоди стерляди. К концу года эта цифра вырастет до 300 тысяч.

Дело в том, что в регионе начал работать новый рыбоводный завод «Возрождение». Это первое государственное рыборазводное предприятие, построенное в России за последние 15 лет. Завод введен в эксплуатацию совсем недавно — в феврале 2017 года. Тем не менее, в прошлом году предприятие уже выпустило 300 тыс. штук молоди стерляди и 1, 5 млн личинок щуки. Кроме того, его ремонтно-маточное стадо стерляди пополнилось на 1 тыс. экземпляров. Когда завод заработает на полную мощность, он сможет производить 2 млн мальков стерляди и 3, 6 млн щуки в год.