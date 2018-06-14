Минкомсвязи готово поддерживать региональные медиафорумы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поддержит региональные медиафорумы, если они будут предлагать уникальный продукт. Об этом на мероприятии в Воронеже гендиректору пензенской телерадиокомпании «Экспресс» Степану Парфенову сообщил замминистра Алексей Волин.

«Министерство само не занимается инициированием форумов, мы идем по тому пути, по которому рекомендуем всем средствам массовой информации — вписываться в истории, в которых есть трафик. Если вы покажете, что проводите форум для другой аудитории, чем в других городах, выберете свою повестку, найдете свою нишу, предложите уникальный продукт для индустрии, это будет обсуждаемо, и мы сможем сказать, как мы будем участвовать», — отметил Алексей Волин.

Он также сообщил о том, что в этом году идет серьезная борьба за гранты для региональных изданий. На кону — 500 млн рублей.

«Распределение заявок происходит в очень жесткой конкурентной борьбе, на один грант претендует до 20 СМИ. Если хотя бы по одному критерию документы не подходят, издание не будет находиться в числе лучших», — подчеркнул он.

Что касается регионального телевизионного вещания, изменений в это сфере не предвидится. Прекращение дотаций первому мультиплексу на аналоговое ТВ никак не скажется на областных телеканалах, заверил замминистра.

Напомним, аналоговое вещание каналов первого мультиплекса планируют отключать с 1 января 2019 года.

«Не согласен с заместителем министра, так как у нас 70% населения потребляет медиаконтент по «кабелю» только в городской черте, основное население в регионе смотрит телевизор до сих пор через обычную аналоговую антенну. Спутниковая связь имеет покрытие порядка 5% по Пензенской область. Я не согласен с Алексеем Волиным также по поводу того, что перераспределение медиапотребления не будет. Я считаю, что будет, причем, оно значительно перераспределит все медиасилы в регионе. Такое положение дел ставит выживание региональных телеканалов под большое сомнение», — высказал свое мнение генеральный директор «Экспресса» Степан Парфенов.

На медиафорум в Воронеж приехали около 600 человек (из 24 регионов страны) — журналисты, редакторы, руководители холдингов, представители власти, эксперты. Пензенскую область представляют начальник департамента информационной политики и СМИ региона Олег Синенков и сотрудники региональных средств массовой информации, среди которых — генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов