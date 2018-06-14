В Пензе осудили водителя, который сбил пенсионерку

Ранее его более 60 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 16 ноября 2017 года на улице Ставского водитель автомобиля Mercedes-Benz, не включив поворотник, и не удостоверившись, что на проезжей части нет людей, стал сдавать назад и, в результате, машина сбила 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В результате пенсионерка получила травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

«Ранее мужчина более 60 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима при управлении транспортным средством», — пояснили в ведомстве.

Во время расследования водитель возместил потерпевшей моральный вред. После этого обе стороны заявили о прекращении уголовного расследования. Однако суд отказал им.

В результате водителя приговорили к одному году ограничения свободы и лишение прав на два года. Приговор в законную силу не вступил, обжалован осужденным и потерпевшей.