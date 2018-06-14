Г. Марченко о лишении «Зенита» финансирования: Поднять лапки легче всего
Ждать ли футбольного чуда от сборной России на ЧМ? Прогноз
Иранцы, перуанцы, японцы. Сколько иностранцев приедет в Пензу на Чемпионат мира
День города в Пензе-2018
Вам будет интересно
Наши новости
Российские водоемы наполнились миллионами мальков
Умер режиссер Станислав Говорухин
ЧМ-2018 в России может стать лучшим в истории — эксперты
На федеральных трассах испытают беспилотные автомобили
В Вологодской области выросло число заразившихся ВИЧ
Хвалынск получит на проект «Маяки» 55 млн руб
«КамАЗ» выпустил беспилотный автомобиль на базе 5G
Человечество стремительно глупеет — ученые
Ирина Розанова и Екатерина Вилкова поборются за медали
Букмекеры назвали фаворитов чемпионата мира по футболу

В России с 2019 года планируют повышать пенсионный возраст

14 июня в 13:21 158 просмотров
, сообщают «РИА Новости».

" data-title="В России с 2019 года планируют повышать пенсионный возраст — Пенза-пресс, рунет за день">

Правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, сообщают «РИА Новости».

Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Осуществление реформы начнется в 2019 году с переходным периодом. Повышение возраста выхода на пенсию начнется постепенно и завершится к 2034 году.

На заседании правительство рассматривает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». По итогам совещания он может быть внесен в Госдуму.

В настоящее время женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...