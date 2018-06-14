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Пензенцы смогут больше узнать о ЧМ-2018 на радио «Экспресс»

14 июня в 13:31 156 просмотров
«Экспресс» появилась новая рубрика «Нулевой Тайм» (16+). Пензенцы смогут узнать детали Чемпионата мира по футболу от спортивного эксперта.

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На радио «Экспресс» появилась новая рубрика «Нулевой Тайм» (16+). Пензенцы смогут узнать детали Чемпионата мира по футболу от спортивного эксперта.

«Среди наших слушателей — много футбольных болельщиков, поэтому мы обратились к главному пензенскому спортивному эксперту Александру Маркееву с просьбой сделать что-то для тех, кто весь следующий месяц будет жить футболом. Так родился «Нулевой Тайм», — рассказал шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Это минирубрика, которая будет выходить на 105.2Fm ежедневно практически каждый час. В программе слушатели могут узнать о составе команд, историю встреч соперников, а также прогнозы и ставки на игру.

Теперь, слушая радио «Экспресс», можно быть в курсе всего, что происходит на мундиале.


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