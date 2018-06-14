Председатель СЖР: На медиафорум в Сочи ждем тех, кто хочет обсуждать проблемы, а не купаться

В частности, речь шла о традиционном всероссийском медиафоруме, который в этом году пройдет не в Дагомысе, как это было раньше, а переместится в Сочи. Степан Парфенов поинтересовался, изменится ли подход к формированию делегатов, так как до этого основная масса участников представляла именно печатные издания, обходили стороной журналистов ТВ и сетевых изданий.

«Во-первых, я сам телевизионщик, больше 30 лет проработал на основных федеральных каналах в программах «Время», «Вести», поэтому телевидение мне близко. Будем приглашать тележурналистов, радийщиков, представителей интернет-изданий. Мы уходим от Дагомыса, потому что на форуме там была несколько другая аура. Мы хотим ауру поменять, сделать так, чтобы журналисты, которые туда приедут, гордились тем, что побывали на фестивале. Мы будем делать так, чтобы мероприятие было реально интересными полезным.

Нам нужна молодежь. Мы будем говорить о продвижении в социальных сетях, развитии интернета, переход контета в Сеть, не забудем и про проблемы основных СМИ. Постараемся привезти таких спикеров, чтобы люди не убегали сразу купаться в море. Я встречаюсь с губернаторами, говорю: «Пожалуйста, отправляйте на форум немного другой контингент, присылайте коллег помоложе, которые реально интересуются проблемами, которые сами хотят рассказать, которые хотят пообщаться, которым интересно не только выпить и в море покупаться, а еще и поговорить о нашей работе». Надеюсь, руководители регионов нас услышат, в октябре увидим», — сказал Владимир Соловьев.

«Традиционно журналисты электронных средств массовой информации не в большом объеме присутствуют на этом фестивале, мы надеемся, что такое переформатирование взаимоотношений между журналистским сообществом и СЖР внесет свежую струю в развитие нашей отрасли», — отметил Степан Парфенов.