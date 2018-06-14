Пензенцам рассказали о вреде вышек сотовой связи

В управлении информационных технологий и связи Пензенской области ответили на вопросы жителей о нормативах мощности излучения базовых станций сотовой связи, а также об электромагнитном излучении, которое действует на нас в повседневной жизни.

Самые большие опасения у многих вызывает сотовая связь. Телефоны есть у всех, а в СМИ чаще всего публикуются исследования про излучения мобильных телефонов и базовых станций.

«Согласно действующим в России санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)», допустимая норма напряженности электромагнитного поля составляет 10 мкВт/кв.см», — сообщили в пресс-службе регионального управления информационных технологий и связи.

Отмечается, что чем чаще расположены станции, тем реже они работают на максимальной мощности и тем меньше излучения от станции и самого телефона. Следовательно, базовые станции, удаленные от человека на несколько десятков метров, не влияют на здоровье человека. А вот мобильный телефон наоборот подстраивает мощность своего передатчика под уровень сигнала станции — чем он слабее, тем сильнее излучение телефона.

«Между базовой станцией и вами обычно есть какие-то препятствия. Если станция установлена в доме напротив, то между вами будет стекло, из-за которого интенсивность сигнала снизится в разы», — пояснили в пресс-службе.

Находясь в квартире или офисе человек поглощает в пять раз больше сигналов от мобильного телефона, Wi-Fi роутера, телевизора или микроволновой печи. Это объясняется тем, что частоты, используемые в этих устройства, ниже частот, используемых для сотовой связи, а также тем, что благодаря своему росту человек представляет собой эффективную приемную антенну.

Всего на территории Пензенской области установлено около 4000 базовых станций, мощность которых обычно не превышает 5−10 Вт. Во время всех контрольных измерений на территориях, прилегающих к базовым станциям, не было отмечено ни одного случая превышения допустимой напряженности электромагнитного поля. При этом в 91% случаев этот показатель был в несколько раз меньше предельно допустимого значения.

Если у жителей области остаются сомнения в безопасности установленной базовой станции, то можно запросить проверку объекта в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области или самостоятельно приобрести широкополосный измеритель напряженности электромагнитного поля, позволяющий получить сверхточные результаты измерений неионизирующих излучений. Измеритель охватывает все частоты — от длинноволновых до микроволновых — и позволяет определить любой уровень ЭМП, добавили в ведомстве.