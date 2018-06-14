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Депутат Петрухин предложил убрать нерегулируемые пешеходные переходы

14 июня в 15:00 428 просмотров

Депутат Гордумы Роман Петрухин 14 июня на заседании постоянной комиссии предложил убрать на больших дорогах нерегулируемые пешеходные переходы.

«Как вы смотрите на то, чтобы запретить нерегулируемые пешеходные переходы, где полос в одну сторону — больше двух. На ул. Окружной — шесть полос, там каждые 200 метров нерегулируемые переходы, может быть, лучше чтобы их вообще их не было?» — спросил он у начальника городского управления ЖКХ Андрея Гришина.

«Убрать мы их не можем, а для установки светофора надо производить замеры, измерять пассажиропоток», — ответил начальник управления.

«Почему не можем?» — решил уточнить народный избранник.

«А как люди дорогу переходить будут?» — поинтересовался, в свою очередь, Андрей Гришин.

В итоге решили, что городское управление ЖКХ обсудит этот вопрос с правоохранительными органами.


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