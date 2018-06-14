Депутат Петрухин предложил убрать нерегулируемые пешеходные переходы

«Как вы смотрите на то, чтобы запретить нерегулируемые пешеходные переходы, где полос в одну сторону — больше двух. На ул. Окружной — шесть полос, там каждые 200 метров нерегулируемые переходы, может быть, лучше чтобы их вообще их не было?» — спросил он у начальника городского управления ЖКХ Андрея Гришина.

«Убрать мы их не можем, а для установки светофора надо производить замеры, измерять пассажиропоток», — ответил начальник управления.

«Почему не можем?» — решил уточнить народный избранник.

«А как люди дорогу переходить будут?» — поинтересовался, в свою очередь, Андрей Гришин.

В итоге решили, что городское управление ЖКХ обсудит этот вопрос с правоохранительными органами.