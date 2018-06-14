Мэр Пензы потребовал от тренеров «Зенита» результативной работы

В ходе встречи были рассмотрены предложения по выходу из сложившейся ситуации с основным составом игроков, а также обсудили меры по укреплению позиций клуба, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Необходимо зарабатывать авторитет пензенского футбола. У нас в городе — большая футбольная школа, и мы должны из талантливых мальчишек растить профессионалов, которые будут отстаивать честь Пензы. У детей и их родителей должно быть понимание того, что у наших юных футболистов есть перспектива роста», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Мэр сказал, что он готов прислушаться к предложениям тренеров, которые были бы направлены на результат.

«Мы и дальше будем развивать пензенский футбол. Будем растить свою команду, состоящую из пензенских игроков, надеюсь, вы нам в этом поможете», — отметил он.

Напомним, Виктор Кувайцев предложил лишить «Зенит» финансирования после того, как увидел плохую игру пензенской команды в матче с «Химик-Августом». Против этого предложения выступили пресс-атташе клуба Николай Шумилин и журналист Геннадий Марченко.