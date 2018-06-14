Губернатор поручил создать в Пензе музей театра

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в драмтеатре будет организован выставочный зал, посвященный образованию и развитию одного из старейших в стране учреждений культуры.

«История нашего драматического театра начинается с конца XVIII века. Это целая эпоха, богатая значимыми событиями и всемирно известными именами. Не случайно Пензу называли театральной столицей российской провинции — в то время Сурский край по количеству театров занимал третье место после Москвы и Петербурга», — отметил Иван Белозерцев.

В настоящее время ведется разработка технического проекта. Экспозицию музея планируется разместить в фойе третьего этажа здания. В качестве экспонатов будут представлены театральные костюмы из спектаклей прошлых лет, макеты декораций, предметы реквизита, афиши, копии исторических документов и фотографий и многое другое, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что новый музей станет своего рода проводником в прошлое, мощной образовательно-просветительской площадкой.

«Важно творчески подойти к проведению экскурсий и мероприятий в музее, не пересказывать сухие факты, а воссоздать интересные истории и, может быть, легенды», — пояснил губернатор.

Завершить подготовку и представить музей жителям региона планируется к началу 2019 года.

«Открытие экспозиции в Год театра приобретает особую значимость и станет хорошим началом череды тематических мероприятий», — подчеркнул Иван Белозерцев.