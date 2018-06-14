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В Лермонтовке появился интернет-ресурс о футболе

14 июня в 15:32 282 просмотра
«Сборная СССР (России) на чемпионатах мира» (0+).

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Накануне открытия Чемпионата мира по футболу пензенская лермонтовская библиотека запустила новый электронный ресурс «Сборная СССР (России) на чемпионатах мира» (0+).

«Библиотека и футбол — звучит непривычно, но только на первый взгляд. Библиотека — это огромное собрание книг, газет, журналов, отражающих всевозможные темы, в том числе — футбольные состязания. Наш ресурс не претендует на исчерпывающую статистику выступлений российской команды. Он передает атмосферу первенств, где она участвовала, показывает, как освещали ее выступления в печатных изданиях. В качестве таковых мы выбрали газету «Правда» (для советских лет) и «Российскую газету» (для современной России). Это главные «политические» газеты. А также взяли популярное спортивное издание - газету «Советский спорт». Все они — из фонда библиотеки. Для нас были важны аспекты темы, ведь спорт у нас в стране — больше, чем спорт. Отсюда — такой выбор», — рассказал ученый секретарь Лермонтовки Дмитрий Мурашов.

Знакомство с ресурсом позволит проследить путь сборной СССР (России) от чемпионата мира 1958 года — в этом году исполняется 60-лет со дня начала выступления команды на мировых первенствах — и до Чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Взлеты и падения нашей сборной представлены в репортажах известных спортивных журналистов. Материалы проиллюстрированы фотографиями с мировых первенств, сообщили в пресс-службе библиотеки.

Кроме того, футбольный проект Лермонтовки получил одобрение заместителя генерального директора Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина Валентина Сидорина, который познакомился с ним во время круглого стола, посвященного проектам российских библиотек к чемпионату мира по футболу в России.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-kreisliga-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%88%D0%B0%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%88-2778583/

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