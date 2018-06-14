В Лермонтовке появился интернет-ресурс о футболе

«Библиотека и футбол — звучит непривычно, но только на первый взгляд. Библиотека — это огромное собрание книг, газет, журналов, отражающих всевозможные темы, в том числе — футбольные состязания. Наш ресурс не претендует на исчерпывающую статистику выступлений российской команды. Он передает атмосферу первенств, где она участвовала, показывает, как освещали ее выступления в печатных изданиях. В качестве таковых мы выбрали газету «Правда» (для советских лет) и «Российскую газету» (для современной России). Это главные «политические» газеты. А также взяли популярное спортивное издание - газету «Советский спорт». Все они — из фонда библиотеки. Для нас были важны аспекты темы, ведь спорт у нас в стране — больше, чем спорт. Отсюда — такой выбор», — рассказал ученый секретарь Лермонтовки Дмитрий Мурашов.

Знакомство с ресурсом позволит проследить путь сборной СССР (России) от чемпионата мира 1958 года — в этом году исполняется 60-лет со дня начала выступления команды на мировых первенствах — и до Чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Взлеты и падения нашей сборной представлены в репортажах известных спортивных журналистов. Материалы проиллюстрированы фотографиями с мировых первенств, сообщили в пресс-службе библиотеки.