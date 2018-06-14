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В Пензе подсветят «зебры» на опасных участках дорог

14 июня в 15:27 372 просмотра
, а также освещение улиц.

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На заседании постоянной комиссии Гордумы 14 июня депутаты обсудили необходимость дополнительной подсветки пешеходных переходов, а также освещение улиц.

По словам начальника городского управления ЖКХ Андрея Гришина, уровень освещенности улиц находится под постоянным контролем.

«Горэлекторосеть совместно с департаментом ЖКХ проезжает и проводит замеры. Примером такой работы является ул. 65-летия Победы, когда мы во время приемки работ по строительству сетей увидели при замере, что уровень освещенности недостаточен. В результате выявили брак оборудования, поменяли его, и сейчас все соответствует нормам», — сообщил он.

Народные избранники поинтересовались, есть ли картина освещенности по всему городу.

«В тех местах, где необходимо, проводятся работы. Но есть места, где совсем освещения не было, там строим новые сети, например, это ул. 65 лет Победы, ул. Германа Титова. В 2017-м там установили новые светоточки на красной линии, в этом году будем продолжать такую работу», — ответил Андрей Гришин.

По словам начальника управления ЖКХ, острым остается вопрос необходимости дополнительной подсветки пешеходных переходов. Не всегда водители соблюдают ПДД, и есть особо опасные участки.

«Там уровень освещенности достаточен, но нужно их дополнительно подсвечивать. Мы будем такой работой заниматься. В ближайшие дни мы должны получить индексы, сколько денег нам нужно, чтобы построить новые светоточки. Все основные денежные средства мы отдадим департаменту ЖКХ, чтобы были подсвечены переходы», — рассказал Андрей Гришин.

Валерий Савельев порекомендовал проверить уровень освещенности по всему городу.


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