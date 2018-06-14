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В Пензе за некачественные детские площадки взыскали более миллиона рублей

14 июня в 15:59 282 просмотра

За несвоевременную или некачественную установку детских площадок с начала года с подрядчиков взыскали 1,3 млн рублей. Об этом на комиссии Гордумы 14 июня сообщил начальник управления ЖХК города Андрей Гришин.

Депутаты поинтересовались, что делать людям, если их не устраивает качество детских игровых элементов. Наиболее активные пытаются сами обратиться в подрядные организации, которые выполняли работы, но там их якобы игнорируют.

По словам Андрея Гришина, первым дело надо понять, кто является заказчиком работ.

«Мы [управление ЖКХ] как заказчик требуем качественного исполнения работ, в том числе — исполнения гарантийных обязательств, направляем претензии подрядчикам, а если заказчиком выступают районные администрации, то они должны проверять и предъявлять претензии. За этот год в общей сложности мы с подрядчиков взыскали 1,3 млн рублей, ожидаем еще 300 тысяч», — сообщил он.

Кроме того, по одному подрядчику информацию направили в ФАС, чтобы признать его недобросовестным.


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