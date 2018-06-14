В Пензе за некачественные детские площадки взыскали более миллиона рублей

Депутаты поинтересовались, что делать людям, если их не устраивает качество детских игровых элементов. Наиболее активные пытаются сами обратиться в подрядные организации, которые выполняли работы, но там их якобы игнорируют.
По словам Андрея Гришина, первым дело надо понять, кто является заказчиком работ.
«Мы [управление ЖКХ] как заказчик требуем качественного исполнения работ, в том числе — исполнения гарантийных обязательств, направляем претензии подрядчикам, а если заказчиком выступают районные администрации, то они должны проверять и предъявлять претензии. За этот год в общей сложности мы с подрядчиков взыскали 1,3 млн рублей, ожидаем еще 300 тысяч», — сообщил он.
Кроме того, по одному подрядчику информацию направили в ФАС, чтобы признать его недобросовестным.