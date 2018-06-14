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Счета физических лиц будут под контролем налоговой

14 июня в 16:08 330 просмотров
, которые позволят налоговой инспекции требовать с банков данные по движению денежных средств на счетах граждан.

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С 1 июля в Налоговый кодекс России вступают в силу поправки, которые позволят налоговой инспекции требовать с банков данные по движению денежных средств на счетах граждан.

Как сообщает «СарБК» со ссылкой на «Новые известия», все поступления на банковский счет или карту физического лица, которые инспекция посчитает доходом, будут облагаться налогом. Гражданин должен будет предоставить документ, который докажет, что полученные деньги — не прибыль.

Если же налог будет неуплачен, за это последует штраф в 20% от его суммы и пени.

«Например, если деньги от арендатора квартиры приходят на счет, а налоги от сдачи недвижимости хозяин не платил, то налоговики обратят на это внимание. Причем сумма перевода никакого значения не имеет», — говорится в сообщении.

Как доход могут рассматривать и продажу б/у вещей через интернет.


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