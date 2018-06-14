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Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Станислава Говорухина

14 июня в 16:11 276 просмотров
, который скончался на 83-м году жизни.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким режиссера Станислава Говорухина, который скончался на 83-м году жизни.

«Глубокие соболезнования семье, родным и близким гениального режиссера, потрясающего актера, неравнодушного общественного и политического деятеля Станислава Говорухина. Как истинно талантливый человек он был талантлив во всем. Огромная потеря для российской и мировой культуры», — написал глава региона в Twitter.

Напомним, Станислав Говорухин умер 14 июня после тяжелой и продолжительной болезни.


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