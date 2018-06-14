Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Станислава Говорухина

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким режиссера Станислава Говорухина, который скончался на 83-м году жизни.

«Глубокие соболезнования семье, родным и близким гениального режиссера, потрясающего актера, неравнодушного общественного и политического деятеля Станислава Говорухина. Как истинно талантливый человек он был талантлив во всем. Огромная потеря для российской и мировой культуры», — написал глава региона в Twitter.

Глубокие соболезнования семье, родным и близким гениального режиссера, потрясающего актера, неравнодушного общественного и политического деятеля Станислава Говорухина. Как истинно талантливый человек он был талантлив во всем. Огромная потеря для российской и мировой культуры. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 14 июня 2018 г.

Напомним, Станислав Говорухин умер 14 июня после тяжелой и продолжительной болезни.