Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Станислава Говорухина

«Глубокие соболезнования семье, родным и близким гениального режиссера, потрясающего актера, неравнодушного общественного и политического деятеля Станислава Говорухина. Как истинно талантливый человек он был талантлив во всем. Огромная потеря для российской и мировой культуры», — написал глава региона в Twitter.
Глубокие соболезнования семье, родным и близким гениального режиссера, потрясающего актера, неравнодушного общественного и политического деятеля Станислава Говорухина. Как истинно талантливый человек он был талантлив во всем. Огромная потеря для российской и мировой культуры.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 14 июня 2018 г.
Напомним, Станислав Говорухин умер 14 июня после тяжелой и продолжительной болезни.