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Гришин объяснил, почему в этом году благоустроят меньше дворов

14 июня в 16:24 246 просмотров
, чем в 2017-м. На комиссии Гордумы 14 июня разбирались, почему так произошло.

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В 2018 году в рамках проекта по формированию комфортной городской среды в Пензе благоустроят гораздо меньше дворов, чем в 2017-м. На комиссии Гордумы 14 июня разбирались, почему так произошло.

Как сообщил депутатам начальник управления ЖКХ Андрей Гришин, в этом году приведут в порядок территории на ул. Бородина, 12; ул. Клары Цеткин, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Менделеева, 3; ул. 8 Марта, 17, 19; ул. Мира, 25, 27, 29, 31. Там проведут ремонт асфальта, организуют парковки, детские площадки и др.

Однако в прошлом году таких территорий было гораздо больше — 35.

«Вопрос — в финансировании: в прошлом году было выделено 103 млн рублей, в этом — 26 млн. Если эту сумму разделить на 35 дворов, то выйдет меньше миллиона, а в среднем, чтобы привести двор в порядок, надо от 5 до 6 млн. Если в следующем году средств будет столько же, сколько хотя бы на уровне 2017 года, то и территорий будет больше», — пояснил он.


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