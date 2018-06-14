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В России повысят ставку НДС

14 июня в 16:34 196 просмотров
, сообщают РИА Новости.

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В России до 20% повысят ставку НДС. Об этом 14 июня заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства, сообщают РИА Новости.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%", — рассказал Дмитрий Медведев.

Отмечается, что льготы на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.

«Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — сказал Дмитрий Медведев.

Из-за повышения ставки НДС до 20% дополнительные доходы бюджета составят более 600 миллиардов рублей в год, подчеркнул первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового налогового маневра пойдут на финансирование национальных целей и стратегических задач.


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