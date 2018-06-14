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В Пензе вновь хотят отказаться от песка на дорогах

14 июня в 16:49 358 просмотров
, надо подумать, что выгоднее — убирать по весне песок или обрабатывать более дорогими реагентами.

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14 июня на комиссии Гордумы пензенские депутаты вновь вернулись к вопросу обработки дорог зимой. По их словам, надо подумать, что выгоднее — убирать по весне песок или обрабатывать более дорогими реагентами.

«Весной много нареканий было по поводу песка на дорогах, в этом году будет предусмотрена альтернатива?» — поинтересовались народные избранники у начальника управления ЖКХ города Андрея Гришина.

Чиновник ответил, что, в первую очередь, все зависит от тех денег, которые выделяются на содержание дорог.

«И еще немаловажно — некоторые категории дорог предусматривают обработку только определенными видами материалов. То есть если центральные улицы мы обрабатываем галитом, то другие — только песко-соляной смесью», — пояснил Андрей Гришин.

Он сказал, что пока вопрос с песком будет решаться через его своевременную уборку.

Глава города Валерий Савельев порекомендовал посчитать, что выгодней: тратить средства на уборку или закупать более дорогие реагенты, это касается не только галита.

Ранее в эффективности обработки дорог песком усомнился мэр Пензы Виктор Кувайцев. Того же мнения придерживается и руководитель одной из автошкол Александр Пылайкин. Среди негативных последствий они называют, в частности, последующую очистку дорог и ливневых канализаций от песка.


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