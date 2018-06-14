Пензенца фиктивно трудоустроили за 10 тысяч рублей и коньяк

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в октябре к председателю обратился сын его знакомого с просьбой помочь ему с трудоустройством. Мужчине предлагалось за деньги вписать в трудовую книжку ложные сведения о том, что обратившийся якобы работает в кооперативе водителем. Председатель согласился выполнить просьбу за 10 тысяч рублей и коньяк стоимостью более 450 рублей.

В связи с этим председателю было предъявлено обвинение в получении незаконного вознаграждения. Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и ОМВД России по Пензенскому району. Расследование уголовного дела продолжается.